Coronavirus, Costa: "Con commissariamento in 10 giorni ottenuto ciò che chiedevamo da 10 anni"

"L'istituzione del commissario per l'emergenza è stato necessario per ottenere in dieci giorni tutto quello che ho chiesto in dieci anni sul fronte sanitario". A dirlo è Renato Costa, commissario straordinario per l'emergenza Covid a Palermo e provincia, partecipando alla conferenza online "Gestione della pandemia e campagna vaccinale contro il Covid 19" organizzata da Cgil e Collettiva.

"Siamo stati investiti più volte dalle ondate pandemiche - ha spiegato Costa - la prima volta per la Sicilia è andata molto bene, gestendo un virus d'importazione. Poi però, molte persone hanno vissuto i miglioramenti dovuti alla crisi come un liberi tutti, assistendo a una recrudescenza del virus nella nostra isola: non c'è più un patogeno di importazione, nonostante diverse ordinanze a protezione del virus da fuori, ma con questo falso 'liberi tutti' si è fatto circolare un virus autoctono. E questo a causa delle festività natalizie".

Per quanto riguarda le problematiche connesse alla pandemia, Costa ha ricordato che "abbiamo messo a disposizione 300 psicologi non solo per l'assistenza ai cittadini ma anche per i sanitari. Noi abbiamo centinaia di persone che lavorano nelle Usca, spesso neo-laureati che intervengono nell'assistenza domiciliare dei pazienti facendo un lavoro straordinario, molto impegnativo e a cui dobbiamo dire un grosso 'grazie' e con i quali abbiamo un debito per il futuro, speriamo prossimo". In tema di vaccini, rispetto ai furbetti, Costa annota che "il fenomeno è comunque marginale e sul quale va fatta una distinzione importante: un conto è il dolo, l'intenzionalità, e un altro è la sciatteria".

Fonte agenzia Dire