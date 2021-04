Covid, in Sicilia quasi mille nuovi casi (396 nel Palermitano): impennata dei ricoveri

Dopo la pausa del weekend di Pasqua tornano a regime i tamponi: 25 mila i test processati, il tasso di positività è del 4%. In ospedale 1.282 persone (+40 rispetto a ieri). Registrati altri 16 decessi

Dopo il break pasquale si torna a regime sul fronte tamponi, nelle ultime 24 sono stati 24.958 i test processati in Sicilia: di questi - secondo quanto riporta il bollettino del ministero della Salute - 998 sono risultati positivi. Il tasso di positività è dunque del 4%. Continua l'impennata di ricoveri: in regime ordinario ci sono 1.125 persone (+43), mentre in terapia intensiva ci sono 157 pazienti (-3 rispetto a ieri) con 9 nuovi ingressi. I nuovi decessi sono invece 16.

Appena 88 i guariti, dunque gli attuali positivi schizzano a 25.346 (+894). In isolamento domiciliare ci stanno 24.064 persone. In discesa rispetto al trend delle scorse settimane i contagi in provincia di Palermo (396). Poi c'è Catania (138), Messina (88), Agrigento (88), Enna (87), Caltanissetta (73), Siracusa (59), Trapani (40), Ragusa (29).

La situazione nel resto d'Italia

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi mercoledì 7 aprile 2021 registra oggi 627 decessi e 13.708 nuovi casi. Oggi l'agenzia di farmaco vigilanza europea Ema si è espressa sul caso del vaccino Astrazeneca non limitandone l'uso ma ammettendo la possibilità di legami con rari casi di trombosi. Alle 18 la riunione dei ministri della salute dei paesi europei. (Articolo in aggiornamento)

