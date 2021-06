Covid, in Sicilia 337 casi e 5 morti in 24 ore: zona bianca nella seconda metà di giugno?

L'epidemia rallenta e continua il calo dell'incidenza dei casi in Italia: l'indice Rt nella Penisola scende ancora, è a 0,68. Diminuisce il saldo dei posti letto occupati in ospedale nell'Isola: i ricoveri ordinari sono 409

L'epidemia rallenta e continua il calo dell'incidenza dei casi in Italia: l'indice Rt nella Penisola scende ancora, è a 0,68. In Sicilia sono 337 i casi nelle ultime 24 ore, ben 83 in più rispetto al giorno prima, ma individuati su 14.542 tamponi (ieri erano circa 11 mila). Il tasso di positività infatti cresce di pochissimo: 2.3% (ieri era 2,1%).

Continua a scendere il saldo dei posti letto occupati in ospedale nell'Isola: i ricoveri ordinari sono 409 (-4, ieri erano stati 413) e 45 quelli in terapia intensiva (ieri erano 46) con un solo nuovo ingresso giornaliero. Sono invece 8.318 gli attuali positivi, 7.864 dei quali in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore si registrano cinque decessi.

Ecco, nel dettaglio, i nuovi casi di Covid in Sicilia, suddivisi provincia per provincia (totale e incremento casi): Palermo: 69.292 (69); Catania: 59.064 (112); Messina: 26.424 (42); Siracusa: 16.320 (24); Trapani: 13.862 (27); Ragusa: 12.643 (0); Agrigento: 11.719 (40); Caltanissetta: 11.483 (7); Enna: 6.208 (16)

Il Coronavirus in Italia

Ecco i dati del bollettino coronavirus di oggi venerdì 4 giugno 2021. Prosegue il calo della curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 2.557, contro i 1.968 di ieri ma soprattutto i 3.738 di venerdì scorso. Con 220.939 tamponi, 123mila più di ieri, tanto che il tasso di positività crolla dal 2% all'1,1%. I decessi sono 73 (ieri 59), per un totale di 126.415 vittime dall'inizio dell'epidemia. Sempre in discesa i ricoveri, con le terapie intensive che sono 56 in meno (ieri -41) con 22 ingressi giornalieri, e calano a 836 totali, mentre i ricoveri ordinari sono 229 in meno (ieri -141), 5.488 in totale.

Così il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, illustrando l’analisi dei dati del monitoraggio regionale Covid-19 della Cabina di Regia: "Se la tendenza va in questa direzione con l’incidenza, ci troveremo nella seconda metà di giugno probabilmente con quasi tutta l’Italia in zona bianca".

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 4 giugno 2021

Attualmente positivi: 200.192 (-5.370)

Deceduti: 126.415 (+73)

Dimessi/Guariti: 3.901.112 (+7.853)

Ricoverati: 6.324 (-285)

di cui in terapia intensiva: 836 (56 in meno rispetto a ieri, con 22 ingressi giornalieri)

Tamponi: 66.938.917 (+220.939)

Totale casi: 4.227.720 (+2.557)