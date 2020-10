Coronavirus, in Sicilia contagi in crescita: 548 nuovi casi in 24 ore

L'Italia sfonda - di parecchio - il muro degli undicimila nuovi casi di Coronavirus accertati nelle ultime 24 ore (11.705 per l'esattezza) e la Sicilia segna 548 nuovi positivi con 6.390 tamponi processati. E' il quadro tracciato nell'ultimo bollettino del ministero della Salute.

I contagi nell'Isola continuano quindi a salire (ieri nuovi casi accertati erano stati 73 in meno, cioè 475). I ricoverati con sintomi adesso sono 493 (ieri 479) e sono invece 70 i pazienti in Terapia intensiva (ben 9 in più di ieri) per un totale di 536 persone in ospedale. Tocca quota 6.227 il numero dei cittadini in isolamento domiciliare, che porta il totale degli attualmente positivi a 6.790. Ci sono altre tre vittime (365 da inizio pandemia) mentre i dimessi/guariti sono aumentati di 36 unità, arrivando a 5.137.

Per quanto riguarda la suddivisione per provincia il non lieto primato dei nuovi contagi spetta a Palermo con 214 nuovi positivi. Segue Catania con 199. Poi Ragusa 38, Siracusa 27, Messina 23, Agrigento 18, Caltanissetta 16, Enna 8, Trapani 5.

Covid e uffici pubblici

Nuova chiusura, fino a nuova comunicazione, per il Polo tecnico del Comune in via Ausonia. La decisione è stata adottata dopo che un dipendente in servizio ha comunicato la propria positività al Coronavirus.

Covid e scuola

Il diffondersi del virus continua a provocare periodi di chiusura e fare scattare l'isolamento per gruppi di alunni e docenti nelle scuole palermitane, dagli asili alle superiori. Questa volta è toccato ai bimbi che frequentano una sezione della scuola dell'infazia del plesso Trinacria della direzione didattica Garzilli. Una delle maestre è risultata positiva al test rapido per il Covid 19 e pertanto gli alunni dovranno rispettare la quarantena, di dieci giorni come da ultima normativa. Dubbi dei genitori sulla "tempistica" della comunicazione

Disposta una settimana di didattica a distanza per tutte le classi della scuola secondaria di primo grado in via del Fervore (dal 19 al 23 ottobre), che è parte dell'istituto comprensivo Capuana.

La situazione in Italia

Secondo i dati aggiornati del ministero della Salute sono 11705 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Salgono anche le vittime: 69 in più rispetto al giorno precedente. I tamponi eseguiti sono 146.541.

Attualmente positivi: 126.237

Deceduti: 36.543 (+69, +0,2%)

Dimessi/Guariti: 251.461 (+2.334, +0,9%)

Ricoverati: 7.881 (+559)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 750 (+45)

Tamponi: 13.354.582 (+146.541)

Totale casi: 414.241 (+11.705, +2,91%