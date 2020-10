Un dipendente è positivo al Covid, chiuso il polo tecnico di via Ausonia

Nuova chiusura, fino a nuova comunicazione, per il Polo tecnico del Comune in via Ausonia. La decisione è stata adottata dopo che un dipendente in servizio ha comunicato la propria positività al Coronavirus. E' stato applicato il protocollo per il tracciamento dei contatti del positivo e la sanificazione dei locali. Fino a che l'edificio non sarà accessibile, i lavoratori saranno in smart working.

