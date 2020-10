Maestra positiva al Covid e classe d'asilo in quarantena, i genitori: "Comunicazione arrivata tardi"

Coronavirus e scuola "a intermittenza". Il diffondersi del virus continua a provocare periodi di chiusura e fare scattare l'isolamento per gruppi di alunni e docenti nelle scuole palermitane, dagli asili alle superiori. Questa volta è toccato ai bimbi che frequentano una sezione della scuola dell'infazia del plesso Trinacria della direzione didattica Garzilli. Una delle maestre è risultata positiva al test rapido per il Covid 19 e pertanto gli alunni dovranno rispettare la quarantena, di dieci giorni come da ultima normativa.

L'avviso ha sollevato però più di una perplessità dei genitori dei bimbi, nove in tutto. "E' chiaramente indicato nell'avviso inviato dalla scuola - racconta un papà a PalermoToday - che la quaratena ha effetto dal 15 al 25 ottobre. A noi però è stata notificata nel pomeriggio del 16 ottobre. Calendario alla mano, nostro figlio per due giorni interi ha frequentato la scuola. E' quindi stato esposto al pericolo. Che senso ha? Perchè non provvedere a comunicazioni immediate e, con altrettanta rapidità, alla sanificazione dei locali se non alla chiusura della scuola?".

Nella comunicazione inviata alle famiglie si spiega poi che se il tampone molecolare darà esito negativo "la quarantena dei contatti stretti si interromperà immediatamente, senza ulteriori indagini", se invece sarà confermata la positività "la quarantena dei contatti stretti proseguirà fino a quando sarà effettuato il tampone rapido in modalità drive-in dall’Usca". L’esito negativo del tampone rapido di fine quarantena del contagiato "consentirà l’immediata riammissione a scuola senza necessità di ulteriore certificazione. Se l’esito del tampone rapido di un alunno/docente effettuato alla fine della quarantena dovesse risultare positivo, verrà effettuato dall’Usca un tampone molecolare per confermare la positività, ma non verranno poste ulteriori misure per il resto degli alunni/docenti, che potranno pertanto riprendere le attività scolastiche in presenza".