"Casi Covid tra insegnanti e alunni", didattica a distanza per la scuola media di via del Fervore

Per un'altra scuola palermitana torna il tempo della Dad, la didattica a distanza. Il dirigente Salvatore Amata ha disposto lo stop alle lezioni in presenza per una settimana per tutte le classi della scuola media di via Del Fervore, che appartiene all'istituto comprensivo Luigi Capuana.

Nella circolare pubblicata sul sito internet della scuola si precisa che la dad varrà da domani a venerdì 23. La decisione per i "casi di positività al Covid-19 tra il personale docente e studenti". Il dirigente ha contattato l'Asp e sono state avviate le procedure per il tracciamento dei contatti e la sanificazione dei locali.