Cronaca Altarello / Via Cortigiani, 43

Dipendente positivo al test anti Covid, chiuso l'asilo nido Pantera Rosa

E' stata avviata la procedura per la sanificazione della struttura di via Cortigiani, zona Altarello. Allertato anche il dipartimento Prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale per il tracciamento dei contatti