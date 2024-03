Trovati oltre 350 mila euro nascosti in mezzo alla ricotta. E’ l’esito delle perquisizioni eseguite dagli agenti della polizia che questa mattina hanno setacciato i quartieri Zen e Brancaccio, ma anche in centro, alla ricerca di armi, droga e denaro, e sequestrato, oltre all’ingente somma, anche un revolver calibro 38 e diverse munizioni. Il detentore denaro è stato denunciato per riciclaggio I controlli sono stati effettuati dopo l'uccisione di Giancarlo Romano. Per l'omicidio sono indagati Camillo e Antonio Mira nonché l'altro ferito della sparatoria, Alessio Caruso.

Per il momento sono pochi i dettagli emersi sull’attività condotta dal personale della polizia sotto il coordinamento della Procura. Sono in corso ulteriori accertamenti sull’arma, con il numero di matricola abraso, e sui proiettili sequestrati in un appartamento per cercare collegamenti su eventuali delitti che potrebbero essere stati commessi con quell'arma. Stesso discorso per i 350 mila euro dei quali sarà necessario accertare la provenienza: l'uomo trovato in possesso della somma è stato denunciato per riciclaggio.

Una terza persona è stata trovata in possesso di una somma decisamente inferiore - circa 20 mila euro - e denunciata per lo stesso reato. Sia lui che l'uomo che nascondeva i soldi nelle fuscelle sono state denunciati per detenzione abusiva di arma: uno aveva una baionetta mentre il secondo custodiva una pistola a tamburo. Per eseguire le perquisizioni hanno lavorato circa un centinaio di poliziotti tra squadra mobile, Digos e Scientifica insieme alle unità cinofile dell'Ufficio prevenzione generale.