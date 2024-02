Omicidio allo Sperone, uno degli indagati: "Sparavano arrampicati al portone, mi stavano uccidendo..."

"O morivo o sparavo", non avrebbe avuto scelta Camillo Mira, uno dei fermati per l'omicidio di Giancarlo Romano, figura emergente di Cosa nostra, e il tentato omicidio di Alessio Salvo Caruso, tuttora ricoverato in ospedale. L'indagato ha raccontato alla squadra mobile che mentre si trovava nell'androne della sua abitazione, in via XXVII Maggio, allo Sperone, le due vittime si sarebbero arrampicate al portone e avrebbero aperto il fuoco contro di lui, già ferito ad una gamba. Per sfuggire alla sparatoria, sarebbe uscito da un ingresso secondario e avrebbe quindi sorpreso i due alle spalle, colpendoli a sua volta con una pistola e lasciandoli sull'asfalto.

Ci sono ancora molti punti da chiarire nel delitto avvenuto lunedì sera e non si esclude che possano essere coinvolte almeno altre 4 o 6 persone: il gruppo sarebbe stato ripreso dalle telecamere vicine alla rivendita di tabacchi di Romano, in corso dei Mille. Uno dei figli di Mira avrebbe poi riferito agli investigatori che a casa loro quella sera si sarebbero presentate "almeno 6 persone". Inoltre, Camillo Mira ha consegnato due armi, uno è quella con cui ha sparato e l'altra era quella raccolta in strada e utilizzata o da Caruso o da Romano: sembra però che alcuni dei proiettili che hanno raggiunto le vittime siano di grosso calibro e non compatibili quindi con queste due pistole. Potrebbe esserne stata utilizzata almeno una terza.

Alle 12.30 di oggi (29 febbraio) sono previsti gli interrogatori davanti al gip per Mira e suo figlio Antonio, fermato pure lui per l'omicidio ed il tentato omicidio, su disposizione del procuratore aggiunto Marzia Sabella e del sostituto Enrico Bologna. Se vorranno gli indagati potranno fornire una loro versione dei fatti e indicazioni utili alle indagini. Per ora, viste le sue condizioni di salute, non è possibile invece interrogare Caruso, fermato pure lui.

Tutto sarebbe nato, secondo la ricostruzione dei Mira, da una violenta aggressione ai danni di un altro di loro, che sarebbe stato preso a pugni. Secondo la Procura, Romano e Caruso avrebbero preteso il pizzo su un presunto giro di scommesse clandestine gestito dalla famiglia, ma loro avrebbero riferito che in realtà Caruso avrebbe preteso il pagamento immediato di una vincita, di 2 o 3 mila euro. I Mira l'avrebbero rinviato al giorno dopo, cosa che non sarebbe stata affatto gradita, tanto che c'era stata la prima aggressione.

Poche ore dopo, Camillo e Antonio Mira si sarebbero presentati con la loro Jeep in corso dei Mille dove, non lontano da una sala scommesse, si trovava Caruso. Secondo la loro versione, mentre stavano scendendo dall'auto per affrontarlo, lui avrebbe aperto per primo il fuoco, colpendo Camillo Mira, che a sua volta lo avrebbe inseguito sparando. Caruso si sarebbe così allontanato e sarebbe andato da Romano, dove sarebbero state chiamate a raccolta altre persone per mettere a punto una spedizione punitiva contro i Mira. Le due vittime si sarebbero così dirette in via XXVII Maggio e avrebbero aggredito nuovamente Camillo Mira. Che alla fine per salvarsi, come ha raccontato, ha però avuto la meglio sulle due vittime.