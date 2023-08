Sfrecciano sull'asfalto bruciando i limiti, multa e sospensione della patente per due automobilisti

Ventidue multe per eccesso di velocità in poche ore. La polizia municipale ha multato a Carini diversi automobilisti durante i controlli eseguiti nei pressi di via Don Luigi Sturzo, nella zona industriale, dove gli agenti sono tornati anche questa mattina. In molti sono stati sorpresi, in violazione dell'articolo 142 del Codice della strada, a superare il limite dei 50 chilometri orari. In due hanno superato il limite di oltre 40 chilometri orari: per loro, oltre alla sanzione da 543, è scattata la sospensione della patente da uno a tre mesi. Per gli accertamenti è stato utilizzato un particolare modello di autovelox, l'autoscan speed. "L' obiettivo - dice il sindaco Giovì Monteleone - è rendere più sicure le nostre strade e salvaguardare i pedoni".

L'autoscan speed è uno strumento, prodotto dalla ditta Maggioli spa, con una tecnologia radar molto versatile e potente, che rileva la velocità di qualsiasi tipo di veicolo e trasmette l'immagine sia alla pattuglia presente sul posto per poter contestare l’infrazione che al Comando. Il sistema di controllo si interfaccia direttamente con la parte gestionale della verbalizzazione riducendo i tempi di notifica delle infrazioni. Il supporto tecnologico consente quindi al comando della polizia municipale di gestire l'intero iter amministrativo velocemente azzerando quasi totalmente le possibilità di errore umano. Il nuovo strumento sarà sperimentato anche in modalità bidirezionale e rileverà pertanto anche i veicoli in avvicinamento.

"La volontà - dichiara l'assessore alla polizia municipale, Vito Bortiglio - è quella di garantire quanto più possibile l’incolumità dei nostri cittadini e di quanti hanno deciso di soggiornare nel nostro territorio".