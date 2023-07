Gli animalisti gettano la spugna, chiude la sezione Enpa di Carini: "Senza aiuti non possiamo andare avanti"

I costi per la gestione sarebbero diventati insostenibili e gli aiuti ricevuti da Comune e Asp non sarebbero più sufficienti. Ad appena due anni dalla sua apertura, chiude la sezione dell’Enpa di Carini e gli animali attualmente accuditi dai volontari, nei prossimi giorni, dovranno essere collocati da un’altra parte. “Ci dispiace per tutti i mici che avranno bisogno e troveranno chiuso”, dicono i volontari.

Il progetto era stato avviato due anni fa in via Rosolino Pilo, a pochi passi dalla piazza principale. Inizialmente si trattava di un info point per le tematiche che riguardavano gli animali ma successivamente, vista l’emergenza, i volontari avevano iniziato a occuparsi anche di gatti e gattini in difficoltà. Gli animalisti avevano realizzato una piccola infermiera dove “gratuitamente - raccontano - si occupavano dei felini randagi che i privati abbandonavano e di cui l’Amministrazione comunale non si occupava".

Contestualmente i volontari puntano il dito contro Comune e Asp. "Non ci aiutano. Non riusciamo - dicono - a garantire il necessario ai mici ospiti o che transitano. Per di più i locali non sono idonei e ciò comporta non poche difficoltà. Ultima ma non per importanza, la manodopera: mancano i volontari. Oltre al fatto che non si fanno sterilizzazioni e non si placano gli abbandoni. Da oggi chiudiamo agli ingressi, non riusciamo a tirare avanti. Le spese sono maggiori delle entrate".