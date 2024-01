Cede un muro di sostegno lungo l'autostrada Palermo-Mazara, carreggiata dimezzata a Terrasini

Ristretta per circa 200 metri l'autostrada Palermo-Mazara a causa di un crollo. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a causa del cedimento di un muro di sostegno, per la precisione di un muro di sottoscarpa, che si trova all'altezza dello svincolo di Terrasini, al di sotto del piano stradale. E' successo stamattina, intorno alle 5.30, dove la struttura in cemento armato alta circa 3 metri e lunga oltre 30 è venuta giù improvvisamente.

Insieme alle squadre del 115 sono arrivati gli agenti della polizia stradale e il personale dell'Anas per gestire la viabilità. In accordo con i tecnici della società che gestisce la rete autostradale, la carreggiata in direzione Trapani è stata ristretta alla sola corsia di sorpasso per un tratto complessivo di circa 200 metri. Sono in programma altri sopralluoghi per chiarire l'intervento da effettuare e le tempistiche per ripristinare la circolazione.

Nel weekend sono stati oltre cento gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco tra Palermo e provincia per allagamenti, crolli e alberi piegati dal maltempo. Il caso più grave a Misilmeri dove un ponteggio, installato per i lavori di ristrutturazione di una palazzina, è stato buttato giù dal vento. Gli uomini del 115 hanno messo in sicurezza l'area ancorando la struttura metallica. Fortunatamente al momento dell'incidente non c'erano operai in attività.