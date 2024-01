Alberi spezzati e impalcature buttate giù dal vento, oltre cento interventi dei vigili del fuoco nel weekend

Alberi caduti, cornicioni pericolanti, impalcature piegate e tetti divelti dal vento. E’ stato un fine settimana impegnativo per i vigili del fuoco che, nelle ultime 48 ore, hanno eseguito un centinaio di interventi da una parte all’altra della città e anche nei comuni della provincia. Diversi i casi di distacco di intonaci o di crollo di calcinacci in via Agesia di Siracusa, via Rocky Marciano, nel quartiere Zen, in piazza del Stigmate e in piazza Vittorio Veneto.

Il personale del 115 ha rimosso grossi rami e alberi che rischiavano di cadere nelle in via Angelo Morello, via Marinai Alliata, via Polito, via Trinacria, via dell’Olimpo, via della Favorita, viale Diana, via Leonardo da Vinci, via Villagrazia (foto allegata), via Belgio, piazza Castelforte e via Bernini tutti a Palermo. Altri interventi per danni provocati dall’acqua sono stati eseguiti in via Giuseppe Zarbo e via Margifaraci, e, nel territorio di Misilmeri, nella strada provinciale 131 e in via Vittorio Emanuele.

Uno degli interventi più impegnativi è stato eseguito ieri, intorno alle 14, in via L. 20, a Misilmeri, dove si è verificato il crollo di un ponteggio edile dalla parete dell'edificio in fase di ristrutturazione. Trattandosi di una giornata festiva, fortunatamente, non c’erano operai in quel momento. Il personale dei vigili del fuoco hanno proceduto con le operazioni di messa in sicurezza del ponteggio ancorando opportunamente la struttura all'edificio.

Le operazioni di rimozione dell'albero da parte dei vigili del fuoco in via Villagrazia