Sfrecciano in strada superando i limiti di velocità, a Carini altre 36 multe con l'autoscan speed

La polizia municipale ha elevato sanzioni per poco meno di tremila euro. I controlli eseguiti in questi ultimi due mesi hanno riguardato alcune arterie particolarmente pericolose come via Don Luigi Sturzo, nella zona industriale, la statale 113 all'altezza della stazione Piraineto e via Mattarella