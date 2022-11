L'allarme dei genitori: "A Palermo mancano i pediatri", l'Asp rassicura: "C'è disponibilità per tutti"

"Pochi pediatri, pochissimi a fronte dei tanti bambini da curare". E questa carenza rischia di trasformarsi in un'emergenza e di compromettere l'assistenza sanitaria dei pazienti in età pediatrica. E' l'allarme lanciato da alcuni genitori a Palermo, che fa da eco a una situazione nazionale che vede pochi medici in tutto lo Stivale.

A raccontare tutto a PalermoToday è Roberta Parrinello, mamma di un bambino di 3 anni: "C'è un'urgenza - spiega - ci sono tantissime mamme, me compresa, con i bambini scoperti. Se i nostri figli si dovessero ammalare non avremmo un numero da chiamare, un medico cui appoggiarci. Molti bambini a fronte di pochi pediatri con posti disponibili. Non tutte le famiglie si possono permettere 60 - 80 - 100 euro per chiamare un pediatra privato".

Pochi pediatri di libera scelta, dunque. Complice anche il boom di pensionamenti degli ultimi anni. Interi quartieri risultano così scoperti. L'unica soluzione sembrerebbe essere quella di trovare un privato o addirittura allontanarsi per cercarne uno fuori zona. A Palermo in totale sono 81 quelli di libera scelta, tra cui 12 massimalisti.

Secondo l'Asp però è non c'è alcun emergenza. Quantomeno a Palermo. "Risultano 1.200 bambini in codice zero (ovvero fino ai 6 anni) scoperti - spiegano dall'azienda sanitaria provinciale - a fronte di una capienza di 1.340. E' vero, esiste una criticità a livello nazionale, ma la disponibilità c'è. Tra i massimalisti il posto c'è per tutti".

Il servizio, dunque, viene garantito a qualche chilometro da casa. La fascia da coprire è quella 0-6, perché i bambini nella fascia 6-14 possono anche appoggiarsi al medico di famiglia. "Allontanarci da casa - conclude questa mamma - è comunque un disagio per noi famiglie. In più gli uffici non ci aiutano e la procedura va gestita completamente online. Sul sito dell'Asp, alla voce "cambio medico online", è possibile fare tutto l'iter per l'assegnazione di questi medici ai nostri figli. Ma prima devi avere individuato con fortuna il pediatra libero. Ormai, tempestati dalle chiamate di noi mamme, neppure rispondono più al telefono".