Code e attese per il bonus trasporti, l'Amat potenzia gli uffici: ecco come ottenerlo

Già tanti palermitani hanno richiesto il bonus trasporti, che consente di avere fino ad un massimo di 60 euro per comprare un abbonamento mensile ai mezzi pubblici. A Palermo, però, si segnalano dei disagi nel rilascio dei titoli di viaggio, in quanto è possibile accedere all'agevolazione soltanto andando negli uffici di via Borrelli, dove ci sono solo due sportelli, con attese e code.

Dall'ex municipalizzata spiegano che "la procedura da effettuare sulla piattaforma del ministero dei Trasporti è abbastanza complessa ed ha dei tempi non velocissimi". Chiariscono che per il momento non risultano lunghe file (nei primi tre giorni sono stati rilasciati in tutto 124 abbonamenti con il bonus) e che "ci stiamo attrezzando per adibire anche gli uffici di via Giusti a questo servizio e speriamo di riuscirci già la settimana prossima".

I disagi sono stati segnalati da un cittadino a PalermoToday: "E' inammissibile che, a fronte di tale agevolazione che interessa un cospicuo bacino di utenza, siano abilitate soltanto due postazioni in via Borrelli, pur avendo ben 8 punti vendita Amat diffusi in maniera capillare sul territorio. Il punto di via Borrelli è letteralmente preso di assalto ogni giorno e si aspetta per i prossimi un incremento di utenza poiché stanno per riaprire le scuole. I cittadini esasperati dopo aver persono intere giornate, prendendo ferie e permessi dai propri luoghi di lavoro, chiedono un intervento immediato per abilitare anche gli altri punti vendita".

Per ottenere il bonus - in Italia sono già oltre mezzo milione le persone che ne hanno usufruito - occorre accedere al sito creato dal ministero, www.bonustrasporti.lavoro.gov.it, e compilare la richiesta con lo Spid o una carta d'identità elettronica. Si può indicare anche la somma richiesta fino a un massimo di 60 euro. Inutile chiedere troppo perché l'eccedenza rispetto al costo mensile dell'abbonamento sarà comunque resituita allo Stato e non è ulteriormente spendibile.

Una volta ottenuto il bonus (si riceve un Qr code sul cellulare o il pc utilizzati per fare la procedura digitale) bisogna utilizzarlo per l'acquisto dell'abbonamento mensile ai trasporti pubblici, entro al massimo un mese dal ricevimento del buono, anche se la decorrenza del titolo di viaggio può essere successiva.

Per l'acquisto a Palermo bisogna dunque andare negli uffici di via Borrelli e, dalla prossima settimana, come promette l'Amat, anche in quelli di via Giusti, dove materialmente viene rilasciato il titolo.