Nella casa di un privato una collezione di fauna selvatica, sequestrata dai carabinieri

In una casa, nella zona di Barcarello, c'era una collezione con 61 esemplari di animali selvatici imbalsamati. E' la scoperta fatta dai carabinieri Forestali del Centro anticrimine natura di Palermo - Nucleo Cites, che hanno provveduto al sequestro.

In particolare, la collezione era costituita da 25 esemplari appartenenti a specie tutelate dalla convenzione di Washington (Cites), tra i quali il falco lanario, falco pellegrino, nibbio reale, astore, sparviero, poiana, barbagianni, civetta, gufo comune, tartaruga caretta caretta e da ulteriori 36 esemplari appartenenti a specie individuate tra quelle protette ai sensi della vigente legge nazionale sulla caccia.

L’intera collezione, appartenuta a un uomo deceduto da qualche anno e in ottimo stato di conservazione, è stata sottoposta a sequestro e affidata in custodia giudiziale gratuita all’Università- Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo in via Lincoln, affinché, dopo la confisca disposta dall’autorità giudiziaria, possa aggiungersi all’importante collezione del Museo di Zoologia P. Doderlein.

