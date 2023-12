Tradito dall'odore di marijuana in auto, arrestato per spaccio di droga un 42enne

Un uomo di 43 anni, incensurato, è stato arrestato a Borgetto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri della compagnia di Partinico, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio realizzato con il supporto del personale del 12° Reggimento Sicilia di Palermo, hanno fermato l’uomo durante un posto di controllo mentre era a bordo della sua autovettura.

Insospettiti dal forte odore proveniente dall’abitacolo, i militari hanno quindi proceduto a una perquisizione durante la quale è stata trovata una piccola quantità di marijuana. Le operazioni sono poi state estese all'abitazione dove i carabinieri hanno sequestrato alti 300 grammi di "erba" divisa in diversi contenitori. Su disposizione del pubblico ministero, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo al termine del quale il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto.