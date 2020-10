Partinico, aveva 10 chili di marijuana nascosti in casa: arrestato un operaio

Aveva 10 chili di marijuana nascosti in casa. I carabinieri hanno arrestato un operaio 45enne di Partinico, C.B., con l'accusa di detenzione illecita di stupefacenti. La sostanza sequestrata è stata inviata nel laboratorio del Comando provinciale per le analisi mentre l'uomo è finito ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida davanti al gip.

Il controllo eseguito dai militari della stazione di Borgetto, insieme ai colleghi del 12° Reggimento Sicilia, era iniziato dalle parti di piazza Duomo. Proprio lì è stato fermato l'operaio mentre viaggiava a bordo del suo furgoncino. Nel corso di una prima ispezione l'uomo è stato trovato in possesso di 300 grammi di marijuana.

Questa circostanza ha reso necessaria la perquisizione della sua abitazione in contrada Pollastra. I carabinieri hanno così "scoperto altri 10 chili di marijuana - aggiungono dal Comando provinciale - occultati in casa, in giardino e nelle pertinenze". Proseguono le indagini per chiarire chi possa avere fornito un tale quantitativo all'operaio.