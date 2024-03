Turista americano picchiato a Ballarò e rapinato di un Rolex da 15 mila euro: 4 arresti, 3 sono minorenni

Lo hanno circondato, minacciato con un coltello e un taser e infine gli hanno portato via un Rolex da 15 mila euro, il cellulare e 800 euro in contanti. La polizia ha rintracciato e arrestato su disposizione del giudice per le indagini preliminari quattro giovani accusati di una rapina a un turista americano messa a segno l'11 febbraio scorso a Ballarò. Fondamentale per la loro individuazione l'analisi delle telecamere installate in zona che hanno consentito agli investigatori di dare un nome e un volto ai responsabili.

Le indagini sono state avviate dopo la denuncia presentata dalla vittima. L'uomo ha raccontato che quel giorno un gruppo di cinque ragazzi lo avrebbe adocchiato mentre si aggirava tra i vicoli del centro. Dopo averlo seguito per un po' sarebbero entrati in azione, rubandogli tutto ciò che potevano prima di allontanarsi e fare perdere le proprie tracce con il bottino. Gli investigatori della squadra mobile hanno ascoltato la versione fornita dall'americano e hanno acquisito le immagini riprese da alcuni impianti di videosorveglianza.

Una volta risaliti all'identità di almeno quattro dei cinque ragazzi, i poliziotti hanno mostrato all'americano alcune foto che ritraevano dei soggetti "in perfetta corrispondenza - si legge in una nota della questura - con quanto riscontrato dagli accertamenti compiuti". Sulla scorta del quadro acquisito sotto il coordinamento della Procura presso il tribunale e presso il tribunale per i minori, il gip ha disposto la misura cautelare del carcere per uno dei quattro, l'unico maggiorenne, e la custodia nell'istituto minorile per gli altri tre. Indagini in corso per rintracciare il quinto.