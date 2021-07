Monreale, nasconde un chilo e mezzo di marijuana nel garage: 66enne ai domiciliari

Durante un controllo i carabinieri sono stati attratti dall’odore pungente che proveniva da un magazzino. Arrestato a San Cipirello, anche per il reato di furto di energia, un 31enne che aveva in casa quattro piante e 150 grammi di cannabis

Eseguiti dai carabineri due arresti per droga. E’ finito a domiciliari un uomo di 66 anni di Monreale accusato di detenzione ai fini di spaccio dopo essere stato trovato in possesso di un chilo e mezzo di marijuana. La sostanza, come accertato al termine della perquisizione, era nascosta nel garage di casa sua insieme a un bilancino di precisione. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare per l’indagato.

Durante un altro intervento i carabinieri di San Cipirello, con il supporto del Nucleo cinofili di Villagrazia, hanno arrestato un 31enne di Partinico. I militari hanno trovato nella sua abitazione 4 piante e 150 grammi di cannabis. Anche per lui il gip, convalidato l’arresto anche per furto aggravato di energia elettrica, ha disposto l’obbligo di dimora. La marijuana sequestrata sarà sottoposta ad analisi nei laboratori del Lass.