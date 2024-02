Gruppo di amici picchiati vicino al Massimo perché gay: identificata baby gang, 3 arresti

Identificati i componenti della baby gang che avrebbe picchiato quattro ragazzi omosessuali vicino al Teatro Massimo. La polizia ha arrestato e messo ai domiciliari tre giovani accusati dell’aggressione avvenuta a gennaio scorso in via Ruggero Settimo. Per gli stessi fatti il gip ha disposto l'obbligo di firma per un quarto ragazzo, maggiorenne, e il collocamento in comunità per tre minorenni. Sono accusati inoltre di aver messo a segno, quella stessa sera, una rapina in un'attività commerciale di via Roma.

L’attività investigativa è stata avviata dopo l’episodio di violenza avvenuto quella notte. Secondo quanto indicato nella denuncia presentata dalle vittime, i "bersagli" dei bulli stavano passeggiando in centro quando hanno ricevuto a distanza i primi insulti: "Ricc...". Uno di loro avrebbe risposto: "E allora?". Così dal gruppo di violenti si sono staccati due ragazzini, che si sono avvicinati chiedendo chi avesse osato reagire a quegli epiteti e hanno iniziato a picchiarli.

"Non chiamate le polizia perché vi spariamo in bocca", avrebbero detto gli aggressori al gruppo di ragazzi prima di allontanarsi. Dopo l’accaduto, secondo quanto ricostruisce la polizia, i sette avrebbero prima rubato alcuni prodotti dagli scaffali di un negozio prima di minacciare il titolare e scappare. Gli investigatori della polizia hanno acquisito le immagini riprese da numerose telecamere che avrebbero fornito degli spunti utili che, insieme al riconoscimento fotografico fatto dalle vittime hanno portato ai due provvedimenti eseguiti dai Falchi della squadra mobile.