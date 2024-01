"Pugni, calci e insulti omofobi": serata da incubo per 6 giovani gay aggrediti da un branco di ragazzini

Accerchiati da un branco di bulli, probabilmente tutti minorenni, che prima li hanno offesi gridando loro “Fr… di mer…”, “Fino...” e poi li hanno anche picchiati. Serata da incubo per sei giovani omosessuali che venerdì, alla fine di una serata tra i locali del centro, sono stati aggrediti da una dozzina di ragazzini a pochi passi dal Teatro Massimo. Due delle vittime sono riuscite a scappare nel tentativo di chiedere aiuto a qualche pattuglia di polizia prima di sporgere denuncia in questura.

Secondo quanto indicato nel verbale, i “bersagli” dei bulli stavano passeggiando in centro quando hanno ricevuto a distanza i primi insulti: “Ricc...”. Uno di loro avrebbe risposto: “E allora?”. Così dal gruppo di violenti si sono staccati due ragazzini, che si sono avvicinati chiedendo chi avesse osato reagire a quegli epiteti e hanno iniziato a picchiarli. Una scarica di calci e pugni, condita da altri insulti omofobi, di fronte alla quale nessuno sarebbe intervenuto.

Nella bolgia due dei ragazzi sono riusciti a scappare per chiedere aiuto, sollecitando l’intervento di una volante di polizia. All’arrivo della pattuglia, però, i bulli si erano già allontanati in direzione di via Certa, non prima però di aver minacciato di morte le vittime qualora avessero deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine. Il tutto facendo un gesto con la mano per fare intendere che fossero anche armati.

I ragazzi, ancora sconvolti per l’accaduto, sono andati via e per quattro di loro si è reso necessario andare in ospedale per farsi refertare. Chi per un occhio nero, chi per le escoriazioni riportate sul corpo, chi per le contusioni al torace dovute a calci e pugni. Una volta raccolta la denuncia in questura, a polizia ha avviato le indagini e acquisito le immagini delle numerose telecamere installate in centro nel tentativo di identificare gli aggressori.