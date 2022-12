Centro antidiscriminazioni Protego, in sei mesi effettuati 167 test rapidi per Hiv e sifilide

E' di 66 utenti, 167 test rapidi per Hiv e sifilide, 7 incontri nelle scuole con oltre 1.100 studenti, il bilancio delle attività svolte dal centro antidiscriminazioni Protego dell'Arcigay tra Palermo e Trapani.

"Il progetto - si legge in una nota - da una parte cerca di offrire risposte concrete alle esigenze di persone Lgbtqia+ vittime di discriminazione, violenza o marginalizzazione, dall'altra mette in rete in modo operativo istituzioni (enti Locali e ospedali) e associazioni".

Al centro delle attività di Protego, presentate nel corso di un incontro all'assessorato comunale alle Attività sociali, c'è un gruppo di lavoro formato da operatrici e volontari, che accolgono le richieste, cercano di comprendere le esigenze degli utenti e di indirizzarli verso i servizi più opportuni. Protego offre servizi di consulenza legale (civile, penale, delle migrazioni), mediazione familiare, assistenza sociale, supporto psicologico, orientamento alla formazione e alla ricerca lavoro, sportello salute e screening per le infezioni sessualmente trasmissibili, oltre che supporto socio-legale per persone migranti Lgbtqia+.

Protego è un progetto pilota sostenuto dall’Ufficio nazionale antidiscriminazione, presso la presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento delle Pari opportunità) ed è il primo centro contro le discriminazioni basate su orientamento sessuale e identità di genere nella Sicilia occidentale e uno dei primi in Italia.

"L'avvio di Protego - dichiara Mirko Pace, presidente di Arcigay Palermo - ha permesso di rafforzare e mettere a sistema i servizi che Arcigay Palermo erogava già, ha allargato il ventaglio dei servizi offerti alla comunità Lgbtqia+ di Palermo e Trapani, e soprattutto ha creato una grande rete di collaborazioni che a partire dai Comuni di Palermo e Trapani si allarga a istituzioni sanitarie come il Civico e il Policlinico, passa per punti di riferimento per il volontariato e i servizi sociali in città come il Centro Diaconale La Noce e comprende tutti i soggetti Lgbtqia+ e non che già lavoravano insieme nella costruzione del Palermo Pride. Questo progetto segna per noi un punto di non ritorno: la sua conclusione non potrà segnare la chiusura di servizi essenziali che necessitano di continuare ad essere erogati. Agli enti locali e alle istituzioni che collaborano con noi chiediamo di continuare su questa strada, consapevoli che il lavoro da fare è ancora tanto per garantire il benessere della nostra comunità".

"In questi 6 mesi al Centro Protego si sono rivolte persone con richieste ed esigenze estremamente diversificate: oltre ad episodi di violenza vera e propria, ci sono state persone a cui serve consulenza legale per l'affido dei figli, alcuni in grave difficoltà economica e sociale, persone anziane che soffrono di solitudine e molto altro ancora: segno che si tratta di un servizio necessario. E siamo appena all'inizio", aggiunge Daniela Tomasino, coordinatrice del centro Protego.

A Palermo la sede del Centro antidiscriminazioni Protego è all'interno dei Cantieri Cculturali, presso Tavola Tonda.

Dopo la chiusura per le vacanze, il centro riaprirà il 9 gennaio; è possibile contattare gli operatori al numero 375-5190167 (Whatsapp,Telegram), o via e-mail a protego.arcigaypalermo@gmail.com.