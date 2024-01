Apertura delle biblioteche comunali in orario pomeridiano: ecco cosa cambia

Dal prossimo lunedì 29 gennaio e sino a fine anno, la biblioteca Sciascia a Casa Professa, la biblioteca di Brancaccio e l’Archivio storico comunale apriranno alcuni pomeriggi della settimana. Dopo la biblioteca di Villa Trabia e la biblioteca dei ragazzi “Piccolo principe”, già aperte i pomeriggi dell’anno, è la volta di questi istituti di cultura che, grazie ad un progetto promosso dall’amministrazione comunale, garantiranno l’apertura nei pomeriggi.

La biblioteca Sciascia a casa Professa e l’Archivio storico comunale apriranno tutti i mercoledì e giovedì della settimana sino alle 17.30, a partire dal 31 gennaio al 18 luglio e poi dall’11 settembre al 19 dicembre 2024. La biblioteca di Borgo Nuovo due mercoledì e due giovedì del mese sino alle 18, a partire dal 31 gennaio sino al 18 luglio e poi dal 4 settembre sino al 19 dicembre 2024. a partire dal 29 gennaio sino al 23 dicembre. La biblioteca Brancaccio aprirà ogni ultimo lunedì e mercoledì del mese sino alle 18 a partire dal 29 gennaio sino al 23 dicembre. Gli istituti, aperti agli utenti, ospiteranno inoltre durante le aperture ordinarie, iniziative di ogni tipo (convegni, presentazioni libri, mostre, incontri letterari, etc…).

Queste le parole dell'assessore Cannella: “Dopo diversi anni un importante servizio pubblico della città di Palermo, simbolo di civiltà e di interesse culturale che sino ad ora è stato erogato a tempo parziale verrà finalmente restituito alla cittadinanza. Le famiglie, gli studenti e gli studiosi potranno finalmente usufruire nel pomeriggio dei servizi della biblioteca soprattutto nelle circoscrizioni della città che sino ad ora non hanno potuto beneficiare di questo servizio. Siamo soddisfatti del risultato raggiunto e ci auguriamo di migliorarlo ogni anno, così da garantire un più efficace servizio e maggiori attività formative e culturali. Al fine di garantire un buon servizio, è richiesta, a coloro che vorranno usufruire del servizio di consultazione dei documenti, dei manoscritti o dei libri, la prenotazione, specificando il materiale da consultare. La prenotazione non occorre nel caso di partecipazione alle attività ospitate all’interno". Ulteriori informazioni potranno essere reperite sul sito istituzionale del Comune di Palermo, sulla piattaforma Librarsi, sulle pagine Facebook “Palermo città che legge”. Per le prenotazione utilizzare il seguente indirizzo mail: sbcservizialpubblico@comune.palermo.it