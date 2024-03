A Palermo torna la luce: Amg sostituisce 637 pali, si comincia oggi da via dell’Airone

Verrà avviato oggi pomeriggio l’intervento di manutenzione straordinaria per la ricollocazione di 637 pali degli impianti di pubblica illuminazione, sostegni che erano stati dismessi perché ormai privi dei requisiti di stabilità e sicurezza. Il primo sostegno verrà collocato oggi pomeriggio, alle 18, in via dell’Airone, all’altezza della parrocchia di Santa Caterina da Siena, alla presenza dell’assessore ai Lavori pubblici del Comune, Salvatore Orlando, e del presidente di Amg Energia Francesco Scoma.

L’autorizzazione che consente ad Amg Energia di eseguire il corposo intervento di manutenzione straordinaria porta la firma dell’assessore Orlando, assieme al dirigente dell’Ufficio Illuminazione pubblica e impianti tecnologici, Roberto Cairone. L’importo assegnato alla società partecipata è di euro 542.300 oltre iva, somme derivanti dall’assestamento di bilancio di novembre 2023 che, con deliberazione dello scorso dicembre, la giunta comunale ed il consiglio comunale hanno deciso di assegnare ad interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti di pubblica illuminazione.

L'ELENCO DELLE RICOLLOCAZIONI PROGRAMMATE

Negli ultimi anni gli operatori di Amg Energia nel corso delle costanti attività di manutenzione eseguite sugli impianti di illuminazione, hanno rimosso in tutta la città, a tutela della pubblica incolumità, circa un migliaio di sostegni di pubblica illuminazione: pali datati, che non presentavano più i necessari requisiti di stabilità e sicurezza. L’intervento ad ampio raggio abbraccia varie zone della città, da quella di corso Calatafimi a via Palmerino, dalla zona di via Noce a via Placido Rizzotto, da via Del Granatiere a via Altofonte, a corso Tukory, a via Perpignano, solo per citarne alcune. L’obiettivo della società è di completare i lavori entro l’anno.

“Si avvia un intervento importante e atteso dai cittadini - sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Orlando –. Si inverte la rotta: rispetto ai piccoli lavori spot degli ultimi anni con cui si è proceduto al ripristino di un numero limitato di pali, Amg Energia potrà eseguire un’attività massiva e ad ampio raggio. Inoltre, torna ad essere alimentato il capitolo della manutenzione straordinaria dedicata alla pubblica illuminazione che per troppo tempo è stato caratterizzato dall’azzeramento delle risorse”. Sul sito internet del Comune e su quello di Amg Energia verrà pubblicata la mappa realizzata da Amg Energia con l’esatta localizzazione dei pali da ricollocare. “In modo trasparente i cittadini potranno verificare quali sono i siti interessati dall’intervento straordinario”, conclude l’assessore Orlando.

“La società riparte con un’attività necessaria per ripristinare illuminazione e sicurezza soprattutto in quelle strade della città che sono state pesantemente interessate dalla dismissione di numerosi pali vetusti – aggiunge il presidente di Amg Energia Francesco Scoma – É un ottimo risultato, frutto della sinergia e del dialogo costante con il sindaco Lagalla, l’assessore Orlando e gli uffici tecnici comunali”.

Verranno installati pali ricondizionati, ossia sottoposti nelle officine di Amg Energia ad un accurato e complessivo intervento di revisione, con l’eliminazione di fenomeni di corrosione e l’utilizzo di una nuova guaina, in modo da garantire piena sicurezza. L’intervento procederà su un binario parallelo che contempera efficienza e sicurezza: i lavori verranno effettuati per cabine di pubblica illuminazione cui fanno capo i pali da ricollocare e, così come richiesto dal Comune, si darà la priorità alle zone in cui le condizioni illuminotecniche sono particolarmente compromesse per la dismissione della quasi totalità di punti luce.