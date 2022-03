Amat, monta la protesta dei sindacati: "Mancano gli autisti e per ogni linea ci sono al massimo due bus"

Monta la protesta dei sindacati dell'Amat contro le carenze del servizio di trasporto pubblico urbano. "Anche oggi sono i lavoratori a chiedere scusa ai cittadini: stamattina dall'autoparco sono usciti solamente 90 bus rispetto ai 196 previsti dal contratto di servizio vigente. A causa della continua mancanza di autisti, purtroppo, girano per la quinta città d’Italia solo 90 mezzi suddivisi su 55 linee, vale a dire in media al massimo due per linea". Lo denunciano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Cobas Trasporti e Orsa Trasporti, che in una nota annunciano le prossime iniziative di mobilitazione del personale della partecipata del Comune.

Domani dalle 9,30 fino alle 11,30 e nel pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30 si terrà un'assemblea dei lavoratori, mentre giovedì alle 10 si terrà un sit in davanti a Palazzo delle Aquile. Dalla protesta si è dissociata l'Ugl, ritenendo "inutile minacciare rivoluzioni se poi nei fatti ci si nasconde dietro un dito: ci auguriamo - scrive la Rsa - che la Giunta prenda coscienza della grave situazione in cui versa l'Amat e trovi una soluzione per tutti i problemi. Le chiacchiere stanno a zero".

Tutti comunque sono d'accordo sul "disastro del servizio offerto ai cittadini", anche se "nessuno sembra interessarsene". A dirlo sono Franco Mineo (Filt Cgil), Salvatore Girgenti (Fit Cisl), Franco Trupia (Uil Trasporti), Fabio Danesvalle (Faisa Cisal), Carlo Cataldi (Cobas Trasporti) e Giuseppe Taormina (Orsa Trasporti), che proseguono: "Di tanto in tanto giungono promesse di acquisto di nuovi bus, ci chiediamo a che servono o serviranno se non ci sono gli autisti a guidarli. Il balletto fra il socio Comune di Palermo e il Consiglio d'amministrazione dell’Amat intanto prosegue da oltre tre anni attorno a un rimpallo di responsabilità e, nonostante le nostre ripetute rimostranze agli interlocutori, il servizio offerto alla città è stato messo all’ultimo nel novero delle priorità: altro che mobilità sostenibile!".

"L’azienda - concludono i sindacati - è stanca e sfinita dai contenziosi non ancora sanati per la questione tasse che complica l’approvazione del bilancio. E' proprio a causa di tale strumento, non approvato ancora dal Comune, che si trincerano, secondo il Cda di Amat, i motivi ostativi del blocco delle assunzioni che potrebbero ridare alla città un minimo di servizio e garantire condizioni sufficienti di sicurezza agli autisti".