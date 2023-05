Chiusi pure i cimiteri per l'allerta meteo rossa, Lagalla: “Uscite solo per lavoro o necessità”

Palermo, come previsto, si è svegliata stamattina sotto una fitta e intensa pioggia. "L’avvertenza principale ai palermitani e a tutti i cittadini del territorio della provincia è quella di limitare il più possibile gli spostamenti e di uscire da casa per ragioni di lavoro o di effettiva necessità e di scegliere, in quel caso, percorsi lontani dai sottopassi e dai corsi d’acqua". È la raccomandazione fatta dal sindaco Roberto Lagalla contestualmente all'emissione dell'ordinanza con la quale è stata disposta la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private in città, a causa dell'allerta meteo rossa diramata dalla Protezione civile regionale.

Resteranno chiusi oggi anche tutti i cimiteri comunali. Sono numerosi i comuni della provincia che hanno preso provvedimenti identici. "Ringrazio fin da ora la Protezione civile comunale e le squadre delle aziende partecipate - aggiunge Lagalla - che stanno lavorando per prevenire il più possibile i disagi a causa di eventuali condizioni meteorologiche avverse e che saranno pronte a intervenire per garantire la sicurezza".