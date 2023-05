Ciclone punta la Sicilia, in arrivo vento e temporali: c'è l'allerta meteo rossa

Un ciclone mediterraneo si sta per formare poco al largo della Tunisia e lunedì si approfondirà sulla Sicilia. Intorno al suo centro si intensificheranno venti tempestosi, con raffiche che potranno raggiungere e superare i 100km/h, e ruoterà una perturbazione che porterà intense piogge sin dalle prime ore della nuova settimana. Lunedì sarà una giornata fortemente perturbata sui settori occidentali della nostra regione, con piogge, temporali e nubifragi anche di forte intensità che si concentreranno soprattutto sul Trapanese e sul Palermitano generando anche criticità idrogeologiche. Scatta dunque l'allerta meteo rossa della Protezione civile regionale che ha diffuso l'avviso numero 23134 per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle 16 di oggi 14 maggio e fino alle ore 24 di domani, lunedì 15 maggio 2023".

Il maltempo, secondo le previsioni dell'esperto di 3bmeteo.com Lorenzo Badellino, cercherà di estendersi verso est al resto della regione, ma risulterà più attenuato, tanto che sul versante ionico il sole riuscirà a prevalere per gran parte della giornata. Intorno al centro del vortice soffieranno venti tempestosi a rotazione ciclonica, da sud-est sulle aree meridionali e orientali dell'isola, dai quadranti settentrionali su quelle tirreniche ed occidentali, con possibili mareggiate.

Martedì il ciclone si sposterà verso nord raggiungendo il Centro Italia e le condizioni meteorologiche in Sicilia andranno gradualmente migliorando. Piogge e rovesci intermittenti si sposteranno dal litorale meridionale verso quello settentrionale, attraversando le zone interne e attenuandosi tra il pomeriggio e la sera. I venti soffieranno ancora forti da sud-ovest, con possibili mareggiate sulle coste del Trapanese e in generale su quelle occidentali della Sicilia. Da mercoledì finalmente l'anticiclone tornerà ad espandersi dalle latitudini nord africane e il tempo andrà migliorando in Sicilia, con venti occidentali inizialmente sostenuti ma in progressiva attenuazione nel corso della giornata.

Meteo Palermo

Lunedì sarà una giornata perturbata con piogge e rovesci sin dal mattino, in temporanea attenuazione in giornata ma in nuova intensificazione entro sera, con fenomeni anche temporaleschi e di forte intensità. E’ previsto anche un sensibile rinforzo dei venti, fino a 60km/h da nordo-vest in serata. Martedì piogge e temporali anche di forte intensità insisteranno fino al mattino, per poi attenuarsi nel corso della giornata. La ventilazione rimarrà sostenuta da sud-ovest, con raffiche fino a 50km/h e le temperature diurne non andranno oltre i 20°. Mercoledì miglioramento, con sole prevalente e temperatura fino a 24° di giorno.