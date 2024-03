"C'è una bomba nel palazzo", evacuati i dipendenti dell'Amap in via Volturno

Il palazzo dell'Amap di via Volturno, sede centrale dell'azienda partecipata del Comune, è stato evacuato stamattina a causa di un allarme bomba. A fare scattare l'allerta una telefonata anonima giunta alle 10.30 in segreteria. "C'è un ordigno nel palazzo", ha detto qualcuno dall'altro lato della cornetta. Così sono scattate le procedure di sicurezza.

I dipendenti della società hanno lasciato gli uffici e si sono riversati per strada. Nel frattempo sul posto sono arrivati sia i carabinieri, chiamati dall'azienda, sia la polizia. Nell'edificio sono entrati gli artificieri, durante le ricerche effettuate in un primo momento non è stato trovato nulla di preoccupante, ma gli accertamenti sono ancora in corso.

Sempre stamattina un altro allarme bomba è scattato in via Sammartino, non distante da via Volturno. Il traffico è stato deviato e la circolazione è andata in tilt in un'ampia area del centro.

(Articolo in aggiornamento)