Alcuni passanti hanno avvisato le forze dell'ordine ed è scattata la procedura di sicurezza. I vigili urbani e i carabinieri hanno interrotto la circolazione di auto e moto. Il traffico è stato temporaneamente deviato su via Paolo Paternostro. Nella zona di via Dante la circolazione nel giro di pochi minuti è andata subito in tilt.

Ancora un allarme bomba a Palermo. Questa volta l'allerta è scattata in via Sammartino, subito dopo piazza Giovanni Amendola, intorno alle 11.30. Sul posto è stato trovato uno zainetto che qualcuno questa mattina ha abbandonato sul marciapiede.

Zainetto abbandonato in strada: scatta allarme bomba in via Sammartino, traffico in tilt