Aiuola di Mondello dedicata all'attore Gigi Burruano

Oggi il consiglio della settima circoscrizione ha votato una mozione del consigliere Ferdinando Cusimano, capogruppo di Italia Viva, all'unanimità dei presenti: una proposta di intitolazione dell'aiuola spartitraffico tra via Mondello e Via Palinuro all'attore Luigi Maria Burruano. Adesso la proposta seguirà l'iter previsto dalle norme e verrà interessato l'assessore Mario Zito che ha la delega sulla toponomastica.

"Burruano - sottolinea Cusumano - è stato un uomo di spettacolo riconosciuto in italia ed all'estero che merita memoria, inoltre originario della borgata di Mondello. Esprimo grande soddisfazione per il risultato ottenuto e ringrazio il presidente ed i consiglieri che hanno votato l'atto di intitolazione".

