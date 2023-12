Quattro donne aggredite da un vicino, una di loro muore in ospedale: bloccato un quarantenne

Si sarebbe scagliato contro quattro vicine di casa e una di loro, dopo un breve ricovero, non ce l’ha fatta. E’ morta ieri nell’ospedale Giglio di Cefalù una ottantenne, Francesca Chiavetta, aggredita il giorno precedente a Campofelice di Roccella da un uomo di 40 anni che è stato bloccato dai carabinieri. La salma dell’anziana è stata portata al Policlinico per l'autopsia mentre l'uomo, in cura per problemi psichiatrici da oltre 15 anni, è stato bloccato in attesa di disposizioni da parte della Procura.

Secondo una prima ricostruzione l’aggressione sarebbe avvenuta non lontano dal condominio in cui vivono le donne nonché dall'abitazione dell’uomo ora indagato per omicidio. Cosa abbia scatenato l'ultimo violenza non è ancora chiaro, ma pare che non fosse la prima accesa discussione fra loro. Il quarantenne, dopo essersi scagliato contro di loro, sarebbe fuggito tra le bancarelle di un vicino mercatino ma in poco tempo i militari lo hanno rintracciato e sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio.

Le quattro donne sono state portate in ospedale e ricoverate. Il quadro clinico di Francesca Chiavetta, conosciuta da tutti come la “signora Franca”, è apparso sin dalle prime fasi molto delicate. Le sue condizioni sono peggiorate di ora in ora sino al tragico epilogo di ieri. “Giungano ai familiari - dice il primo cittadino di Campofelice, Giuseppe Di Maggio - le condoglianze più sentite del sindaco, dell’amministrazione comunale e di tutti i nostri concittadini. Una tragedia che scuote nel profondo tutta la comunità”.