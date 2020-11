Lite vicino alla Stazione, giovane ferito al collo con un coccio di vetro: bloccato un uomo

Una lite vicino alla stazione centrale finisce nel sangue: un ragazzo di 22 anni è stato soccorso nella tarda mattina di oggi in piazza Giulio Cesare, di fronte a una panineria. Non è ancora del tutto chiaro cosa sia accaduto ma di certo un uomo, il presunto aggressore, è stato fermato dalla polizia e accompagnato in Questura per accertamenti.

Secondo una prima ricostruzione, i due avrebbero avuto un’accesa discussione durante la quale l’uomo poi fermato avrebbe colpito il 22enne alla base del collo. Ad assistere alla scena diversi passanti e i dipendenti delle attività commerciali vicine. Immediato l’intervento delle volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico che hanno bloccato l’aggressore.

Il giovane, con una ferita vicino alla giugulare, è stato portato con un'ambulanza al pronto soccorso del Policlinico. Dopo aver superato il triage, il 22enne è stato spostato nel reparto di Chirurgia plastica per consentire ai medici di suturare la ferita. Nonostante il taglio e la pozza di sangue trovata sul marciapiede, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto è intervenuto anche il personale della Scientifica per effettuare i rilievi e analizzare ogni elemento utile per le indagini. L’uomo fermato è stato ascoltato dagli investigatori per chiarire la sua posizione che successivamente passerà al vaglio della Procura.