La Volo Saber Palermo attende al Pala Oreto la Jolly Cinquefrondi

Dopo quattro mesi il Pala Oreto torna ad accogliere la Volo Saber Palermo per un impegno ufficiale. Domani (sabato 23 ottobre, ore 18) i ragazzi allenati da Nicola Ferro saranno attesi ad un’altra battaglia sul campo, quella contro la calabrese Diper Jolly Cinquefrondi. L’incontro, che sarà a porte chiuse, è valido per la seconda giornata del campionato nazionale di serie B maschile girone M. Gli arbitri designati sono Alessandro D’Argenio (C.T. Irpinia Sannio) e Andrea Bonomo (C.T. Roma).

Archiviata la sconfitta all’esordio contro la Universal Catania, la squadra palermitana si è allenata soffermandosi sulle criticità evidenziate nel primo impegno di campionato. Lo staff tecnico ha lavorato alacremente sui fondamentali cercando di affrontare nel miglior modo possibile il match contro Cinquefrondi.

Nicola Ferro potrà contare sulla rosa al completo e sa benissimo che la gara contro i calabresi nasconde tantissime insidie. “La sfida contro Cinquefrondi è ormai un classico della categoria – afferma Ferro –. Negli ultimi anni abbiamo assistito a sfide contornati da una pallavolo di alto livello. Affronteremo una formazione ben organizzata guidata da un tecnico esperto come Tonino Chirumbolo. E poi stiamo parlando di un gruppo di atleti di grande qualità come Degli Esposti al palleggio, o Di Pasquale che ha giocato anche in serie A, o ancora Bonati. Di contro noi stiamo crescendo e, nonostante la sconfitta rimediata contro Universal, ho visto un gruppo motivato. Punto anche sulla mentalità di alcuni singoli: ad Aci Catena, ad esempio, è mancato l’apporto fondamentale di Gruessner che spero di trovare domani (sabato 23, ndr)”.

Un Cinquefrondi, dunque, dotato di particolari individualità da renderlo un team di alta classifica. Nella squadra del Reggino, presente inoltre il centrale Walter Vaiana, originario di Prizzi.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Volo Saber Palermo.