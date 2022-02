B1: Terrasini bella e senza pietà, netta vittoria contro Cerignola

Lasciare appena 31 punti agli avversari significa aver disputato la partita perfetta ed è quello che ha fatto oggi pomeriggio il Duo Rent Terrasini. La formazione siciliana ha battuto 3-0 Cerignola in una sfida che contava molto per la salvezza. Con questo successo, infatti, le ragazze di coach D’Accardi si portano a quota 16 punti in classifica, insidiando le squadre che la precedono nel girone F di B1 come Palmi e San Salvatore Telesino (agganciato, seppur con una partita in più, dopo la sconfitta delle campane nel derby contro Arzano).

Terrasini ha iniziato il match di oggi con il freno a mano tirato, con qualche tossina ancora da smaltire dopo la sconfitta di una settimana fa contro la vicecapolista Melendugno. Il primo parziale è comunque filato via liscio senza troppi affanni e il 25-15 ha fatto acquisire alle giocatrici palermitane maggiore sicurezza dei loro mezzi.

Nelle altre due frazioni di gioco non c’è stata storia, visto che si sono concluse entrambe sul 25-8, una dimostrazione di forza che potrà sicuramente fare bene all’ambiente in vista delle prossime sfide. Capitan Biccheri e compagne se la vedranno fra sette giorni contro la capolista del girone, l’Akademia Messina, un turno complicato ma non impossibile se ci sarà la stessa fame di oggi. Il tabellino del match:

DUO RENT TERRASINI-FLV CERIGNOLA 3-0 (25-15, 25-8, 25-8)

TERRASINI: Marangon, Buffa, Giudice (L), Mercanti, Monzio Compagnoni, Murri, Nielsen, Biccheri, Gatta. All. D’Accardi.

CERIGNOLA: Mantovani, Luzzi, Galluppi, Palumbo, Peruzzi, Mancini, Fanizzi, Micheletti, Mansi, Puro, Di Bari. All: Sarcinelli