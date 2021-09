La scommessa: "Palermo di nuovo in Serie A entro il 2024"

Il Palermo in Serie A entro il 2024? Molto complicato ma non impossibile. E adesso la Sisal quota il ritorno nel massimo campionato dei rosanero. Segno che nel mondo delle scommesse l'eventuale risalita del Palermo nel calcio che conta è un argomento che intriga. La Sisal ha quotato a 50.00 il ritorno dei rosa in Serie A entro il 2024 e a 20.00 quello del Bari entro lo stesso anno. Una scommessa allettante per chi crede nella scalata del club di Mirri. Entrambe le squadre si trovano anche in questa stagione nel girone C e sono tra le realtà principalmente accreditate per ottenere la promozione in B.