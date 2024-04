Suicidi in carcere, sit in davanti al tribunale: "Messa a dura prova la salute mentale dei detenuti"

Un sit in davanti al Tribunale, per accendere i riflettori sul sovraffollamento e la carenza di personale sanitario e di psicologi e assistenti sociali nelle case circondariali. “Troppo silenzio da parte delle istituzioni e dalla politica – ha dichiarato Pino Apprendi, garante dei diritti delle persone private della libertà di Palermo -. Nel 2024 si sono già suicidati 31 detenuti e 4 agenti di polizia penitenziaria. Il suicidio in carcere non è un fatto episodico e personale, ma un modo di riprendersi la libertà da un sistema che continua a concepire il carcere solamente come un fatto punitivo e non rieducazione“.

Questa mattina la manifestazione per chiedere al ministero della Giustizia e alla Regione siciliana interventi concreti per fronteggiare l’emergenza suicidi. “Il dossier di Antigone relativo ai suicidi in carcere presenta dati allarmanti per il 2024 - ha detto Dario Greco, presidente del Coa Palermo - serve un impegno concreto da parte delle istituzioni per migliorare immediatamente la situazione. Sono numerosi i problemi che caratterizzano il sistema detentivo in Italia, dal tasso di sovraffollamento sino alla questione del diffuso disagio psichico. Un ambiente oppressivo che mette a dura prova la salute mentale dei detenuti. Il XX rapporto sulle condizioni di detenzione, presentato lo scorso 22 aprile dall’associazione“per i diritti e le garanzie nel sistema penale”, presenta dati preoccupanti. Tra gli altri, l’aumento del numero di minori negli istituti penitenziari. Servono risposte urgenti, è doveroso attivarsi efficacemente per garantire condizioni di vita umane e dignitose”.