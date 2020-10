Mezza maratona annullata, l'organizzatore: "Colti di sorpresa, in fumo i soldi spesi"

Una decisione improvvisa che ha spiazzato gli organizzatori. La settimana edizione della Palermo International Half Marathon, valida anche come prova conclusiva del circuito internazionale Running Sicily-Coppa Conad, prevista per domenica 18 ottobre alle 8.30 non verrà disputata "per colpa" del Coronavirus. Lo ha deciso oggi Orlando a meno di 48 ore dallo "start". L'obiettivo è fronteggiare l’escalation di contagi. Sono centinaia gli atleti che, anche da diverse città italiane, si erano iscritti alla gara, con partenza ed arrivo a Mondello.

Il presidente dell’Asd Agex, Nando Sorbello, organizzatore della mezza naratona, la prende con filosofia: "Abbiamo appreso della decisione del sindaco che, naturalmente, rispettiamo – ha sottolineato – siamo consapevoli che il provvedimento nasce dall’analisi di una situazione sanitaria in continua evoluzione".

E dire che appena cinque giorni fa la mezza maratona di Pisa è stata disputata regolarmente. Sorbello ammette: "La decisione ci coglie, comunque, di sorpresa, anche perché arrivata dopo l’ordinanza 833 di chiusura al traffico per le giornate di sabato e dell’intero percorso di gara di domenica, nonché dopo una riunione in questura con le forze dell’ordine, la polizia municipale, la Protezione civile e l’organizzazione, nel corso della quale era stata, tra l’altro, prevista la presenza di 20 pattuglie di polizia urbana, 25 di carabinieri, polizia e guardia di finanza, 80 unità di personale della Protezione Civile e cinquanta dell’organizzazione lungo tutto il percorso. Erano state previste, inoltre, 3 ambulanze con un posto di assistenza e soccorso dedicato nella zona arrivo".

L'organizzatore continua: "Speravamo che il rigido protocollo anticovid adottato, in linea con quello della Fidal, potesse offrire le dovute garanzie sia agli atleti che agli amministratori. Siamo rammaricati per i tanti partecipanti che si sono sobbarcati spese di viaggio per raggiungere Palermo da diverse località della Penisola ed anche noi ci ritroviamo con spese esose da sostenere e rispettare per servizi e materiale, già, acquistati. Questo non è comunque il tempo delle polemiche, ma solo della consapevolezza di un momento di grande difficoltà che impone il rispetto e la condivisione dei provvedimenti assunti nell’interesse della collettività".