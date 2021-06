Maratonina di Terrasini: tamponi gratuiti per gli atleti iscritti alla gara

Tamponi molecolari gratuiti per gli atleti iscritti alla XX Maratonina di Terrasini in programma domenica 27 giugno. Coloro che ne vorranno usufruire, in alternativa all’autocertificazione da presentare il giorno della manifestazione, dovranno recarsi sabato 26 giugno, dalle 15.30 alle 19.30, presso il Comune di Terrasini in piazza Falcone Borsellino, Sala Aquarium, dove è stato allestito un punto Covid-test.

L’iniziativa, nata da una collaborazione tra Coni, Fidal Sicilia e l’Asp di Palermo, è resa possibile grazie alla stessa Asp del capoluogo siciliano di Palermo, diretta da Daniela Faraoni, dal Direttore Sanitario P.O. dell’Ingrassia Antonino Di Benedetto e da Rosanna Termini Medico dello Sport. Ricordiamo che domenica la partenza della gara (mezza, 14 km. e sette chilometri) è prevista alle 7.30 e che pettorali e chip dovranno essere ritirati esclusivamente nella giornata di sabato dalle 11 alle 14 e dalle 15.30 alle 19 sempre in Sala Aquarium.