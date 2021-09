Ippodromo, i risultati delle gare: un altro Centrale nel segno di Criss Cross

L'indigeno di tre anni, stavolta guidato da Porzio jr, trionfa nella corsa clou della giornata nonostante la partenza ad handicap. Nelle altre gare ottime perfomance per A.Di Chiara con Cante Chico e di L. Messineo con Amsik Rg

Un altro centrale nel segno di Criss Cross, stavolta condotto da Porzio jr. Il 3 anni indigeno trionfa nella corsa con partenza ai nastri pur partendo con un handicap di 40 metri, seconda piazza per Cagliostro guidato da Gaspare Lo Verde. A completare il podio della gara clou del convegno di ieri (4 settembre) è Clio (L.Mancuso). Nelle altre gare ottime perfomance per A.Di Chiara con Cante Chico e di L. Messineo con Amsik Rg.

In attesa che gli appasssionati dell'ippica possano tornare a tifare dagli spalti, sono in tanti che seguono le gare dalla pagina Facebook dell'ippodromo La Favorita (https://www.facebook.com/ippodromolafavoritapalermo) e su Unire Tv. Segnale che nonostante lo stop di tanti anni l'amore e la passione per i cavalli dei palermitani è rimasta intatta.

(Foto allegata di Maria Luisa Ferraro)

Di seguito i risultati delle sette corse in programma

Prima Corsa

1 N.8 Utopia Jet A.Giannola 1.15

2 N.1 Zia Paola Jet

3 N.9 Zirkovia Cis

Seconda Corsa

1 N.14 Dancing Ferm G.Lo Verde 1.16.6

2 N.1 Dulche De Leche

3 N.7 Dioniso

Terza Corsa

1 N.7 Cante Chico A.Di Chiara 1.15.9

2 N.6 Caceres

3 N.2 Carlotta Di Gaia

Quarta Corsa

1 N.12 Amsik Rg L.Messineo 1.15.1

2 N.10 Zeta Cash

3 N.9 Salmon Roc

Quinta Corsa (CENTRALE)

1 N.6 Criss Cross G.Porzio Jr. 1.16.1

2 N.3 Cagliostro

3 N.1 Clio

Sesta Corsa

1 N.3 Borgogal G.Lo Verde 1.15.1

2 N.5 Brunilde

3 N.7 Borislav Mabel

Settima Corsa

1 N.2 Voici As D.Di Maio 1.16.7

2 N.5 Akthar Op

3 N.4 Aura Club Mail