"Io, l'Ibrahimovic del ciclismo": Giovanni Visconti non molla, nuova avventura per il 2021

Giovanni Visconti non molla. Anzi, rilancia. E a quasi 38 anni (è un classe 1983) firma per la Bardiani Csf Faizanè. Il ciclista palermitano torna dunque nella famiglia Reverberi per la stagione 2021. Visconti, 34 vittorie all’attivo (con tre titoli di campione italiano e due vittorie di tappa al Giro d’Italia) farà da chioccia nel suo nuovo team, ma continuerà a inseguire altre vittorie. Alla Bardiani Csf Faizanè raggiunge un altro palermitano, Filippo Fiorelli.

Nato calciatore, Visconti ha giocato a pallone (ruolo ala destra) nella sua città fino a quando aveva 12 anni con la maglia del Villaggio Santa Rosalia. Poi il trasferimento al Nord e il "passaggio" al ciclismo.

La sua fame di successo, nonostante le quasi 38 primavere (compleanno il 13 gennaio, stesso giorno di Pantani) è spiegata senza troppi equivoci con l'accostamento a Ibrahimovic. "Sono davvero entusiasta di poter intraprendere questa nuova avventura – ha detto il palermitano -. Con i dovuti paragoni, mi piacerebbe riuscire a fare quello che Ibrahimovic ha fatto nel Milan, cogliendo ancora risultati personali e aiutando i tanti giovani promettenti a tirare fuori il meglio da se stessi correndo da squadra. Dall’esterno ho sempre visto la squadra di Reverberi come un team serio, che non fa mancare nulla ai corridori, con tanti giovani promettenti ma che forse sentiva la mancanza di un trascinatore in gruppo. Fisicamente sono integro, mi sento almeno 5 anni di meno, ma per me sono fondamentali la testa e le motivazioni e questo trasferimento me ne da davvero tantissime, perché è stata allestita una squadra di livello. Ci sono tanti giovani già presenti, tra questi il giovane palermitano Fiorelli che a mio avviso ha un ottimo potenziale e al quale vorrei trasmettere molto per la sua crescita".