Giro di Sicilia, grande attesa a Termini Imerese per Nibali e Froome

Presentata la terza tappa Termini-Caronia, del Giro di Sicilia 2021. All’incontro, che si è svolto nella sala “Vincenzo La Barbera” del palazzo municipale di piazza Duomo di Termini Imerese, erano presenti gli assessori comunali Gaetano Castellana e Pippo Preti e il delegato della terza tappa dell’assessorato regionale al Turismo, Giuseppe Di Blasi.

La partenza è prevista domani (giovedì) a piazza Duomo alle ore 10,15. Questa terza tappa è un percorso impegnativo con salite che portano a Geraci Siculo e Pollina e con arrivo alle ore 14,00, sullo strappo di Caronia. Annunciati alla partenza anche Vincenzo Nibali, Cristopher Froome e Aljandro Valverde. In tutto saranno 20 le formazioni in gara, con un totale di 140 partecipanti. Al loro seguito ci saranno 100 mezzi da supporto gara e oltre 120 addetti.

“Dopo il recente successo della manifestazione della Via dei Tesori” dichiara il sindaco Maria Terranova, “il Giro di Sicilia è un ulteriore volontà di cambiamento della città. Siamo certi che il passaggio dei concorrenti regalerà un momento di serenità e normalità a tutta la cittadinanza e sarà l’occasione per far conoscere, ancora una volta, i nostri straordinari monumenti".

"Nel programma dell’amministrazione Terranova l’attenzione per lo sport è sicuramente uno dei punti fondamentali, il Giro di Sicilia rientra in pieno in questo obiettivo” dice l’assessore allo sport Pippo Preti “abbiamo coinvolto le associazioni ciclistiche locali che daranno il loro sostegno lungo tutto il percorso cittadino". Sulla stessa scia è l’assessore alla protezione civile Gaetano Castellana che aggiunge: "Ringrazio le associazioni di volontariato che per tutto il percorso cittadino saranno di supporto insieme con i vigili e le forze dell’ordine, all’organizzazione della manifestazione. Sono certo che il Giro di Sicilia, anche se breve, offrirà alla città un momento di altissimo livello agonistico e sportivo".

I corridori, da Lungomare Cristoforo Colombo, si trasferiranno, guidati dall’autovettura del direttore di gara, attraverso via Gisira e via Palo Balsamo - “Serpentina”, in piazza Duomo per il tradizionale “foglio presenza”. Terminata la registrazione i corridori attraverseranno: via Mazzini, piazza Umberto I, via Vittorio Amedeo fino all’incrocio di via Armando Diaz, da qui scenderanno in direzione della parte bassa della città attraverso piazza San Carlo, via Stesicoro, corso Umberto e Margherita, piazza della Vittoria, via Aurora, piazza Stanzione – Europa, fino a raggiungere via Libertà dove ci sarà il cosiddetto “km Zero” o meglio inizio della competizione. Tutte queste vie saranno interessate da divieti di sosta, così come via Belvedere Principe di Piemonte e via Iannelli, in prossimità di piazza Duomo, quest’ultime destinate alla logistica dell’organizzazione.

"La tappa di partenza del “Giro di Sicilia” da Termini Imerese è una iniziativa sulla quale abbiamo lavorato e fortemente voluto da due anni. Purtroppo lo scorso anno quando era già tutto pronto e organizzato è saltata a causa della pandemia.” conclude il delegato della terza tappa dell’assessorato Regionale, Giuseppe Di Blasi “devo ringraziare l’assessore regionale al Turismo, Manlio Messina, per aver mantenuto l’impegno manifestando attenzione verso il nostro Territorio. Questa gara sportiva sono certo che darà grande visibilità alla nostra città".