Al via il campionato italiano maschile di nuoto alla piscina comunale

E' partita oggi la due giorni dedicata ai campionati Italiani giovanili maschili – under 15 (anno agonistico 2019-20 - in ambito regionale) alla piscina comunale di viale del Fante. Si tratta della prima manifestazione dopo la riapertura degli impianti pubblici che erano stati chiusi per l'emergenza Covid-19.

“Ospitare oggi questa manifestazione - hanno commentato il sindaco Orlando e l'assessore allo Sport, Paolo Petralia - è un importante risultato per la città di Palermo, ottenuto grazie alla proficua collaborazione degli Uffici allo Sport del Comune, delle Società Sportive e di chi gestisce in sicurezza con grande attenzione, per l'utenza della piscina e di tutto il personale, abbiamo superato ostacoli e siamo riusciti insieme a far partire il primo evento sportivo importante italiano per la Piscina Olimpica di Palermo".