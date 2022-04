Calcio giovanile: il Cus vince lo spareggio contro il Resuttana e vola alle finali regionali juniores

L'ultimo atto del girone A palermitano del campionato juniores regionale Under 19 premia il Cus che al Pasqualino di Carini vince 2-0 la gara di spareggio contro il Resuttana San Lorenzo, necessaria dopo una regular season che ha visto le compagini concludere il loro campionato a pari merito.

La storia della partita si è decisa nel primo tempo ed è stata scritta sull'asse tra il centrocampista Undiemi e l'attaccante Viviano, autori rispettivamente dei due assist e della doppietta decisiva per avere ragione della squadra allenata da mister Saitta. Per la juniores cussina guidata da Mattia Rao e scesa in campo con un team dall'età media inferiore di un anno rispetto al massimo consentito dalla categoria adesso si aprono le porte della fase finale regionale.