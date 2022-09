Vido si scalda: "Pronto per sabato, un grande orgoglio essere qui e sogno la maglia azzurra"

Dovrebbe essere disponibile per la sfida di sabato pomeriggio contro il Sudtirol allo stadio Renzo Barbera, nonostante l'allenamento differenziato svolto ieri, programma che verrà ripetuto dal giocatore anche oggi. Luca Vido, attaccante rosanero, questa mattina è stato presentato ufficialmente in conferenza stampa. Un affaticamento che non desterebbe particolari preoccupazioni.

Sulle proprie condizioni fisiche si è soffermato proprio il calciatore veneto: “Ho sentito lunedì questo piccolo affaticamento – ha esordito Vido - e parlando con il mister abbiamo deciso di effettuare un lavoro differenziato sia ieri, sia oggi, per essere a disposizione sabato. Essere qui, per me, è praticamente un punto di arrivo. Per me è motivo di orgoglio, con chiunque abbia parlato è stato splendidamente qui. Farò il possibile per far sì che il Palermo vinca ogni gara, a livello personale invece farò del mio meglio per divertirmi e far divertire i tifosi, di conseguenza fare tanti gol ed assist.

Vido ha speso poi parole di elogio per il gruppo rosanero, cementificatosi ulteriormente con il ritiro di Manchester: “La cosa che mi ha impressionato di più da quando sono arrivato qui al Palermo è il gruppo. Tutti si interessano di tutti. Sono qui solo da tre settimane, ho giocato forse poco meno di 20 minuti, ma per far capire l'importanza dell'unione posso raccontarvi che, al momento del mio problemino fisico dell'altro ieri, tutti si sono attivati per conoscere le mie condizioni. Questo la dice lunga su quanto questo gruppo sia compatto. E’ il senso di unione e compattezza che può fare la differenza, in Serie B fa più del 50%".

L'attaccante di Bassano del Grappa si è anche soffermato sulla sua collocazione tattica in campo: “Devo iniziare a conoscere sempre meglio i miei compagni – ha proseguito Vido in conferenza – è un aspetto essenziale. Ho sempre giocato in un attacco a due, ma anche esterno o come unica punta non mi trovo male. Giocare a calcio significa sacrificio e quindi se vuoi fare questo mestiere bisogna sacrificarsi. Voglio giocare il più possibile e quindi sono a disposizione del mister”.

Vido ha svelato anche di conoscere già alcuni suoi attuali compagni: "Soleri lo conoscevo già perché abbiamo fatto le giovanili della Nazionale insieme, così come conoscevo Brunori. Anche con Di Mariano, Floriano e con il resto del parco attaccanti c'è una buona intesa. Essere in un reparto così numeroso e ricco di qualità è esaltante e mi porta a dare sempre di più. La scelta di Palermo è frutto di tante considerazioni. Io sono qui per dare un senso a quello che è stato il mio percorso - ha proseguito Vido- Voglio aiutare al massimo la squadra, lo staff, chiunque abbia bisogno del mio contributo“.

Chiusura dedicata al sogno Nazionale: "Under21 e futuro in azzurro? Il sogno è quello, per me non c'è maglia di club che tenga, nessuna credo possa eguagliare quella azzurra. Lavorerò giorno dopo giorno per guadagnarmi una possibile convocazione - ha concluso Vido - e so che Mancini guarda anche in serie B e quindi posso dire che certamente ci proverò".