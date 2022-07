Sognando l'Inter: Palermo, debutto in Coppa Italia il 31 luglio con la Reggiana

Appena tre settimane fa il Palermo conquistava la promozione in B. Sembra ieri. E invece tra poco si inizierà a fare sul serio col primo impegno nella nuova stagione. C'è la data: si giocherà il 31 luglio contro la Reggiana, per il turno preliminare della Coppa Italia 2022/23. Appuntamento al Barbera.

Secondo i criteri che sono stati decisi, il Palermo - se dovesse superare la Reggiana - affronterebbe poi ai 32esimi di finale il Verona, che si è piazzato al nono posto nell'ultima Serie A, domenica 7 agosto al Bentegodi. In caso di passaggio del turno, i rosanero si scontrerebbero contro una fra Salernitana e Parma nei 16esimi. Agli ottavi, ma forse stiamo fantasticando troppo, ci sarebbe l’Inter.

La squadra rosanero intanto è pronta a tornare a faticare. Domenica prossima infatti inizierà la preparazione che si svolgerà sul campo del Tenente Onorato, storica sede degli allenamenti del Palermo fino a tre anni fa. La preparazione durerà 20 giorni dal 10 al 30 luglio: il termine coinciderà appunto con l’esordio in Coppa Italia, che si terrà a Palermo. Prima degli impegni in campo, però, c'è un appuntamento storico: domani è il giorno della presentazione della holding dello sceicco Mansour che ha acquisito l'80% delle quote del Palermo.