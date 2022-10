Palermo Femminile, le rosanero vincono ancora: battuto in casa 1-0 il Crotone, segna Licari

Seconda vittoria consecutiva per il Palermo femminile: dopo il successo della scorsa settimana contro il Frosinone, oggi tre punti importanti contro il Crotone ottenuti allo stadio "Giorgio Matranga" di Castellammare del Golfo.

Contro le calabresi, dopo un lungo assedio delle siciliane, finisce 1-0 per le padrone di casa, che conquistano il bottino pieno grazie al gol di Licari, salendo così a 18 punti. Nonostante i tredici punti di differenza in classifica tra le due formazioni in campo (il Crotone non ha mai vinto in stagione), la partita è sostanzialmente equilibrata. Con il passare dei minuti, però, le ragazze allenate da Antonella Licciardi alzano il ritmo per cercare la rete del vantaggio, senza tuttavia forzare le giocate. Le calabresi si difendono con grande determinazione, badando più alla sostanza che alla forma. Nonostante il dominio territoriale, le rosanero non riescono a produrre occasioni degne di nota nella prima frazione di gioco e così il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Nella ripresa, il Palermo riparte subito con grande determinazione e dopo 8 minuti sfiora il gol del vantaggio: calcio d’angolo battuto sul secondo palo, sponda di testa che scavalca il portiere e deviazione salvata sulla linea da parte della difesa del Crotone. Passano i minuti e Licciardi cambia qualcosa nella formazione rosanero, con cambi che provano a creare ulteriori pericoli al Crotone. Al 70’ altra occasione con Ribellino: traversa beccata con un tiro da fuori area.

Il finale di match è un autentico assedio delle rosanero: all’83’ Renda serve sulla corsa Ribellino, che però arriva con un pizzico di ritardo all’appuntamento con la conclusione. A quattro minuti dal termine arriva il gol del vantaggio palermitano: punizione battuta morbida al centro dell'area da Piro, Licari sorprende la difesa calabrese, controlla il pallone in area e a tu per tu con Buttner la fredda con un tiro preciso. Nei minuti finali la formazione di Licciardi amministra la rete di vantaggio e porta a casa 3 punti importanti e strameritati.