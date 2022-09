Palermo, ecco il primo arrivo dal City: preso Claudio Gomes

A dispetto delle aspettative iniziali di molti, il mercato del Palermo non è stato capillarmente legato all'enorme database di giocatori a disposizione del City Football Group. Per la costruzione della squadra la nuova dirigenza ha optato quasi completamente per profili di categoria slegati dalla casa madre. L'unica eccezione nell'ultima giornata di calciomercato: la società rosanero, dopo aver annunciato l'arrivo (ormai nell'aria) di Vido, ha comunicato l'ingaggio del centrocampista francese (originario della Guinea-Bissau) Claudio Gomes.

Interno di centrocampo con compiti di rottura, il calciatore classe 2000 è arrivato al Manchester City dopo essersi formato nelle giovanili del Psg. Con i Citizens il giocatore ha militato in due momenti diversi nei ranghi dell'Under 23 mettendo anche a referto tre presenze tra Coppa, Coppa di Lega e Community Shield.

Passato in prestito anche dal Psv Eindhoven, dove ha militato prevalentemente nella seconda squadra, Gomes (paragonato per lo stile di gioco all'illustre connazionale N'golo Kantè) è reduce da una stagione in Championship con la maglia del Barnsley con cui ha messo a referto 32 presenze complessive (quasi tutte da titolare) ed un gol.

Il primo giocatore arrivato dal City Football Group non è certo la più splendente delle tante stelline a disposizione della casa madre ma si tratta comunque di un profilo con potenziale interessante che dota il centrocampo rosanero di uno specialista nel gioco di rottura che sino ad ora mancava.